CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz, TOKİ'yi kapatmayacağız, ama oradaki hırsızlığı kapatacağız. TOKİ, başta depremzede kardeşlerimize ucuz, sağlam konutlar yapacak. Neymiş, 'Diyaneti kapatacağız'. Allah'tan korkun. Diyaneti CHP kurdu, ama Diyaneti siyasete kapatacağız." dedi.



Partisinin Bafra İlçe Başkanlığını ziyaret eden Altay, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletten daha önce yetki istediğini belirten Altay, "'Yetkiyi ver, kur neymiş, dolar neymiş, döviz neymiş, faiz neymiş görürsünüz' dedi. Dolar 21 lira şimdi. Karar şu. Dolar 30 lira olsun mu, olmasın mı? 10 milyon kaçak göçmen, Afgan, Suriyeli 20 milyon olsun mu, olmasın mı? Et 400 liradan bin liraya çıksın mı, çıkmasın mı? Vereceğiniz karar özetle bu." ifadesini kullandı.

"Türk vatandaşlığının, 200 bin lira getirene verildiğini" iddia eden Altay, "Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da askerlerimiz bu vatanda niye öldü? 200 bin lira ile alınacak ya da satılacaksa niye şehitlerimizi orada verdik? Niye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı verdi. 200 bin lira ile konut vererek vatandaşlık vermek, her şeyden önce şehitlerimize saygısızlıktır." diye konuştu.

Altay, iktidara geldiklerinde TOKİ'yi kapatacaklarının ileri sürüldüğünü aktararak, şunları söyledi:

"Biz, TOKİ'yi kapatmayacağız, ama oradaki hırsızlığı kapatacağız. TOKİ, başta depremzede kardeşlerimize ucuz, sağlam konutlar yapacak. Neymiş, 'Diyaneti kapatacağız'. Allah'tan korkun. Diyaneti CHP kurdu, ama Diyaneti siyasete kapatacağız. Deprem bölgesinde çadır satılamaz. 28 Mayıs bir parti meselesini geçmiştir. Partiniz sizindir. Yarın yerel seçim olacak, genel seçim olacak, oraya bakılabilir, ama şimdi vereceğiniz karar, terörü, Suriyelileri, uyuşturucu baronlarını Türkiye'de büyütmek ya da yok etmek üzerinedir. Kararınız hayırlı olsun."



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