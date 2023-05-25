GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda sentetik uyuşturucu ve esrarın yanı sıra 44 uyuşturucu hap, 583 kapsül sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar, 3 tüfek, 24 tüfek kartuşu ve 45 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü. ​​​​​​​Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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