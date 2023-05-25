Samsun'da sezonun ilk somon hasadı yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde somon hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk somon hasadı, Yakakent Limanı'nda gerçekleştirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada düzenlenen törende, Türk somonu hasadının hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Kentte su ürünleri yetiştiricilik belgesi almış 35 tesis bulunduğunu, bunun 12'sinin Yakakent'te yer aldığını belirten Sağlam, "İlimizde yürütülen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi kapasitesi yılda 20 bin 832 ton olup, bunun 15 bin 223 tonu alabalık, 5 bin 540 tonu ise levrektir. 2022'de Samsun'da ağ kafeslerde 8 bin 669 ton alabalık, 2 bin 109 ton da levrek olmak üzere toplamda 10 bin 778 ton su ürününün üretimi, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleme ödemelerinde büyük alabalık üretimi için tonaj sınırlaması getirdiğini aktaran Sağlam, "Bakanlığımızca tesis başına 350 tona kadar destek ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılında toplam 7 bin 149 ton Türk somonu üretimi gerçekleşmiş, bunun 5 bin 173 tonuna kilogram başına 1,50 lira olmak üzere 5 milyon 972 bin lira destekleme ödemesi yapılmıştır." açıklamasında bulundu.

Sağlam, Derbent Baraj Gölü'nde yetiştirilen alabalıkların bir kısmının iç piyasada tüketildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Alabalıkların büyük kısmı ortalama 500-600 grama ulaşınca Yakakent'te bulunan su ürünleri yetiştiricilik tesislerine aktarılıyor. 4-5 kilograma ulaşınca da Türk somonu olarak ihraç ediliyor ve ülkeye önemli miktarda döviz sağlanıyor. Bugün ilk hasadını gerçekleştirdiğimiz Türk somonunun ilimize, ülkemiz tarım ve ticaretine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Törene, Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve üreticiler katıldı.

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