Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında "Etkili iletişim" anlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) "Etkili iletişim" semineri düzenlendi.



Bafra TSO konferans salonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) iş birliğinde düzenlenen seminerde yönetim kurulu, meclis, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyelerine OMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüde Nur Erdem tarafından sunum yapıldı.

Erdem, iletişimin bilgi, düşünce, tutum ve duyguların bir kişiden veya gruptan ötekine özellikle semboller yoluyla iletilmesi olduğunu belirtti.



İletişimin tarihsel değişiminden bahseden Erdem, iletişim kavramı, temel öğeler, iletişim türleri, iletişim engelleri, etkili mesaj iletimi, kurum kültürü, kurum kimliği, kurumsal aidiyet, kurumsal imaj konu başlıklarından oluşan sunumunu güncel yaşamdan örnekler vererek tamamladı.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Erdem'e sunumundan dolayı teşekkür etti.





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