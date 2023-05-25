Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İlkadım Satranç Salonu'nda yapılan şampiyonaya 7-18 yaş arasında 374 sporcu katıldı.

Şampiyonada genel kategoride Alparslan Işık birinci, Emirhan Tarlabaşı ikinci, Umut Ata Akbaş üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Elif Zeren Yıldız birinciliği, Zümra Meryem Alagöz ikinciliği, Övgü Zengin üçüncülüğü elde etti.



Dereceye girenlere toplam 100 bin lira para ödülü ile çeşitli hediyeler verildi.

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