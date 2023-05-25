Samsun'da kardeşini silahla yaralayan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kardeşini silahla yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşi E.K'yi (23) silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan E.K. (30), 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede 18 Mayıs'ta E.K. (30) ile kardeşi E.K. (23) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda E.K (30), silahla ateş ederek kardeşini kolundan yaralayıp kaçmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.