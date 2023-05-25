Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlkadım ilçesinde yakalanan O.B. (25), Y.Y.A. (24), M.Ş.E. (23) ve A.Ç'nin (32) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.B. ve M.Ş.E. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Y.Y.A. ve A.Ç. ise tutuklandı.

Öte yandan olayda ağır yaralanan M.B'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Dün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, silahla ağır yaralanan M.B'yi (26) bırakıp kaçan 4 şüphelinin kiralık araçla hastaneye geldiği belirlenmiş, aracın konumunu öğrenen polis ekipleri şüpheli O.B'yi yakalamış, diğer şüpheliler Y.Y.A, M.Ş.E. ve A.Ç. ise Ulugazi Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde gözaltına alınmıştı.

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