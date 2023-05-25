CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da halk buluşmasında konuştu:

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SAMSUN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İlk yapmamız gereken heyecanımızı, inancı daha da yüksek tutmak. Herkes sandığa gitsin. Bay Kemal'i 13. cumhurbaşkanı yapmaya yetecek enerji ve azmimiz var." dedi.

Partisinin Samsun il Başkanlığınca Tütün İskelesi'nde düzenlenen halkla buluşma programına katılan Altay, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Herkesin oy kullandığı sandığa sahip çıkması gerektiğini belirten Altay, "İlk yapmamız gereken heyecanımızı, inancı daha da yüksek tutmak. Herkes sandığa gitsin. Bay Kemal'i 13. cumhurbaşkanı yapmaya yetecek enerji ve azmimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin kaderinin 28 Mayıs akşamı değişeceğini anlatan Altay, ''CHP için PKK da FETÖ de IŞİD de Hizbullah da elleri kanlı terör örgütleridir. Biz bunu söyledik. Elinden anahtarı ve ehliyeti alınan şoföre tekrar ehliyeti ve anahtarı vermez bu millet diye düşünüyorum." diye konuştu.

Altay, yüzde 6 civarında Ata İttifakı’nda emanet oy bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi Ata İttifakı, Millet İttifakı ile el ele verdi. Hep birlikte Türkiye’ye huzuru, barışı, mutluluğu getireceğiz. CHP ağırlıkta. Lütfen sandıklara sahip çıkın. Karar belli. Sonuçlar hızla bitecek. 28 Mayıs akşamı Türkiye üç büyük beladan birden kurtulacak. Terör dize çökecek, Suriyeliler gidecek, enflasyon düşecek, uyuşturucu baronlarının kökü kazınacak. Herkes için eşit adalet, herkes için hürriyet olacak. Devlet ahlak, adalet, liyakatle donanacak.''

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