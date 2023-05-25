CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da halk buluşmasında konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da halk buluşmasında konuştu:

AA

CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da halk buluşmasında konuştu:

SAMSUN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İlk yapmamız gereken heyecanımızı, inancı daha da yüksek tutmak. Herkes sandığa gitsin. Bay Kemal'i 13. cumhurbaşkanı yapmaya yetecek enerji ve azmimiz var." dedi.

Partisinin Samsun il Başkanlığınca Tütün İskelesi'nde düzenlenen halkla buluşma programına katılan Altay, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Herkesin oy kullandığı sandığa sahip çıkması gerektiğini belirten Altay, "İlk yapmamız gereken heyecanımızı, inancı daha da yüksek tutmak. Herkes sandığa gitsin. Bay Kemal'i 13. cumhurbaşkanı yapmaya yetecek enerji ve azmimiz var." diye konuştu.

Türkiye'nin kaderinin 28 Mayıs akşamı değişeceğini anlatan Altay, ''CHP için PKK da FETÖ de IŞİD de Hizbullah da elleri kanlı terör örgütleridir. Biz bunu söyledik. Elinden anahtarı ve ehliyeti alınan şoföre tekrar ehliyeti ve anahtarı vermez bu millet diye düşünüyorum." diye konuştu.

Altay, yüzde 6 civarında Ata İttifakı’nda emanet oy bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şimdi Ata İttifakı, Millet İttifakı ile el ele verdi. Hep birlikte Türkiye’ye huzuru, barışı, mutluluğu getireceğiz. CHP ağırlıkta. Lütfen sandıklara sahip çıkın. Karar belli. Sonuçlar hızla bitecek. 28 Mayıs akşamı Türkiye üç büyük beladan birden kurtulacak. Terör dize çökecek, Suriyeliler gidecek, enflasyon düşecek, uyuşturucu baronlarının kökü kazınacak. Herkes için eşit adalet, herkes için hürriyet olacak. Devlet ahlak, adalet, liyakatle donanacak.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Altay: Meclise soktuğun Hizbullah yemin etmem diyor
YEREL HABERLER CHP'li Altay: Meclise soktuğun Hizbullah yemin etmem ...
Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye bırakıp kaçan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaraladıkları kişiyi hastaneye ...
Samsun'da kardeşini silahla yaralayan kişi adli kontrol şartıyla salıverildi
YEREL HABERLER Samsun'da kardeşini silahla yaralayan kişi adli ...
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası, Samsun'da sona ...
Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında "Etkili iletişim" anlatıldı
YEREL HABERLER Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında "Etkili iletişim" ...
Samsun'da sezonun ilk somon hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun'da sezonun ilk somon hasadı yapıldı
GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda ...
CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Altay, Samsun'da konuştu:
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sahneleyecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Saraydan Kız Kaçırma" ...
Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi
YEREL HABERLER Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi Ferdi Türkiye ...
Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Türkiye Yarı Final maçları yapıldı
YEREL HABERLER Okul Sporları Genç Erkekler Futbol Türkiye Yarı Final ...
Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari ...
Terme'de "Okuyorum Projesi"nde mayıs ayı ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Terme'de "Okuyorum Projesi"nde mayıs ayı ödülleri ...
Samsun TÜBİTAK yarışmasının bölge finallerinde en çok ödül alan il oldu
YEREL HABERLER Samsun TÜBİTAK yarışmasının bölge finallerinde en çok ...
AK Parti'li Karaaslan, gençlerle buluştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan, gençlerle buluştu:
Akaryakıt istasyonunda otomobildeki patlama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda otomobildeki patlama anı ...
Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, tempolu ve dinamik bir takım kurmayı hedefliyor:
YEREL HABERLER Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu, tempolu ve ...
Samsun'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretine 12 gözaltı
Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 104. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 104. ...
Kız meselesinden çıkan tartışmada öldürüldü
YEREL HABERLER Kız meselesinden çıkan tartışmada öldürüldü
GÜNCELLEME - Samsun'da silahla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da silahla vurulan kişi öldü
Samsun'da silahla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Samsun'da silahla vurulan kişi öldü
Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci'den Alaçam'da inceleme
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Dereci'den Alaçam'da ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.