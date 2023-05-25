Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde B.Ç'ye ait evde arama yaptı.

Aramada, fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök kenevir fidesi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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