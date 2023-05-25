Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil bayilerine uygulanan 17,8 milyon liralık stokçuluk cezasına ilişkin, "Ticari kurallar vardır ve bu ticari kurallara uygun şekilde herkesin hareket etmesi gerekir." dedi.

Bakan Muş, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu çok daha yüksek oyla kazanacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın en çok oyu almasına rağmen seçimin ikinci tura kaldığını hatırlatan Muş, "50+1 sisteminden dolayı 50 artıyı geçemediğimiz için ikinci tura kalmış olduk ama 4 gün sonra netice ortaya çıkmış olacak. Yurt dışında katılım daha da artarak devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tüm afişlerinde seçmenlere sandığa gitmeleri yönünde bir tavsiyeleri vardır. Yaptığımız afişlemelerde, pankartlarımızda sandığa çağrımızı yeniliyoruz. Milli iradenin, seçmen iradesinin olabildiğince yüksek oranda sandığa yansımasını istiyoruz." diye konuştu.

14 Mayıs'taki seçime yüzde 90’a yakın katılım gerçekleştiğini aktaran Muş, bunun dünya demokrasisinde çok az örneğine rastlanacak bir durum olduğunu dile getirdi.

Dünyaya demokrasi mesajı verdiklerine işaret eden Muş, "Türkiye, 1950'den itibaren demokratik olgunlukla seçimlerini yapabilen, seçmen iradesinin sandığa yansımasını sağlayabilen, demokratik teammülleri gelişmiş bir ülke olduğunu bir daha gösterdi." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun, otomobil bayilerine verilen 17,8 milyon liralık stokçuluk cezasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Bakan Muş, hükümet olarak görevlerinin devam ettiğini, görevleri bitene kadar sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

Konulan çeşitli kurallar olduğunu belirten Muş, "Bu kurallara herkesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye serbest piyasa koşullarını işleten bir ülke ancak çeşitli kurallar var. Şimdi o kuralların dışına çıktığınız zaman bunun cezai müeyyidesi var. Örneğin diyor ki trafik kurallarında, kırmızı ışıkta geçerseniz bunun cezası var. Veya bu hız sınırının üzerine çıkarsanız cezası var. Bu kurallar ihlal edildiği zaman bunların cezai müeyyidesi var. Bunlar açık, şeffaf şekilde bizim yönetmeliklerimizde ve kanunlarımızda yazıyor." diye konuştu.

Muş, Türkiye'de araç satan bayilerin denetlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu bayiler ile pek çok bayiyi inceledik, denetledik. Bu tespit edilen bayiler normal bayi, distribütörden alıyorlar araçları. Otomobillerin bir bayi fiyatları, bir de liste fiyatları var. Onun üzerinde fiyat talep etmişler veya vatandaşa aksesuar adı altında ilave fatura kesmek istemişler. Bu tespit edilmiş. Bunun cezai müeyyidesi uygulanmış, üç bayiye para cezası kesildi ve diğer yaptırımlar uygulanacaktır. Bizim ticari faaliyetlerde piyasaya müdahalemiz söz konusu değil ancak serbest piyasa ekonomisi demek kuralların olmadığı bir ekonomi demek değildir. Ticari kurallar vardır ve bu ticari kurallara uygun şekilde herkesin hareket etmesi gerekir. Türkiye'nin geldiği milli gelir seviyesinde araç çok lüks bir şey değil. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç. İnsan bu ihtiyacını karşılamak için geliyor."

Kovid-19 salgını ile çip krizinden dolayı dünyada otomobil üretiminin azaldığına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Ertelenen talep vardı. Hem üretimde aksama hem de ertelenen talep birleşince talepte üretime göre artış söz konusu oluyor. Kanaatim belli bir süre içerisinde arzın artması ve talebin düşmesiyle bu bir dengeye oturacaktır. Çünkü bunlar geçmiş dönemlere çok sorun olan alanlar değildi. Pandemiyle üretimde yaşanan aksaklıklardan dolayı arzdaki daralmadan ve ertelenen taleplerden dolayı bir problem ortaya çıkıyor. Ticari hayatta bulunan ilgili oyuncular kurallara uydukları takdirde ticaretlerine devam edebilirler. Burada herhangi bir sorun yok. Burada bizim bunun dışında bir yaptırımımız söz konusu olmaz ama bir taraftan da elindeki imkanlarla size gelip ihtiyacını karşılamaya çalışan vatandaşa farklı uygulamaya giderseniz bunun karşılığı da olacaktır mutlaka. Bunu hatırlatmak isterim."

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