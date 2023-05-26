Bocce Volo İl Seçmeleri Alaçam'da yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling Dart Federasyonu İl Temsilciliğinin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Volo İl Seçmeleri, Alaçam'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan seçmelere 60 sporcunun katıldığını söyledi.



Seçmelerde dereceye sporcuların haziran ayında Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirten Karaaslan, "Dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar dilerim. Seçmelerin yapılmasında destek sağlayan okul idaresine ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.





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