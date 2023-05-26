Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğinden kadın kooperatifine hibe desteği

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SAMSUN (AA) - Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Gökçeboğaz Kadın Girişimcileri Kooperatifine hibe desteğinde bulunuldu.



Dernek başkanı Ramazan Acar, Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı'nda düzenlenen malzeme teslim töreninde, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde bulunan kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin ortak çalışması ve iş birliği sonucunda kurulan Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğinin 2016 yılında faaliyete başladığını söyledi.

Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri, odak grup ve alt grup toplantıları gerçekleştiren derneklerinin tabandan tavana gelişen kalkınma anlayışıyla örnek gösterilecek Alaçam ve Yakakent profili oluşturmayı amaçladığını anlatan Acar, Yerel Kalkınma Stratejisi hazırlama sürecini tamamlayan derneklerinin 2021 Yılı Yerel Eylem Planı'nı hayatta geçirmek için yoğun şekilde çalıştığını dile getirdi.



Gökçeboğaz Kadın Girişimcileri Kooperatifine toplam 87 bin 810 lira değerinde malzeme alımı gerçekleştirdiklerini belirten Acar, proje ve desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Programa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Müftüsü Orhan Bal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ile davetliler ve kooperatif üyeleri katıldı.







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