Samsun'da fidan dikme etkinliği düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Sosyal Hizmet Merkezi koordinesinde engelli derneklerinin katılımıyla 210 dekarlık Kuşçular mevkisinde 100 ıhlamur fidanı toprakla buluşturuldu.

Engellilere çeşitli hediyelerin de verildiği programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin, Denetimli Serbestlik Müdürü Seydi Dağlı, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar ve davetliler katıldı.





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