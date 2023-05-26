Salıpazarı Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında ilçeyi güllerle donattı

SAMSUN (AA) - ​​​​​​​Salıpazarı Belediyesi, peyzaj çalışmaları kapsamında ilçede park ve bahçelerde çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.



Mevsimlik çiçek dikiminin yanı sıra ağaç, süs bitkisi ile yeşil alan çalışmalarını sürdüren Salıpazarı Belediyesi, ilçeyi güllerle donattı.



Çalışmalar kapsamında Şehit İbrahim Yaman Parkı, Sadettin Çavuş Parkı, 100. Yıl Bulvarı ve Şehit Orhan Erdoğan Caddesi'nde yüzlerce gül toprakla buluşturuldu.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçenin her yönüyle güzel görünüme kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini, hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Halkımızdan da ricamız, güllerin ve çiçeklerin ekili olduğu yerlere dikkat etmeleri, bu alanları yaya geçiş yolu haline getirmemeleridir. Bunları korumak vatandaşımızın elindedir." dedi.





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