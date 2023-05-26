Havza'da sandık görevlilerine eğitim verildi

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SAMSUN (AA) - Havza İlçe Seçim Kurulunca, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi ilçede görev alacak sandık başkanı ve memurlarına eğitim verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki eğitime 30 bin 275 seçmenin oy kullanacağı ilçedeki 142'si sabit biri seyyar olmak üzere 143 sandıkta görevli 286 görevli katıldı.

Havza İlçe Seçim Kurulu Müdürü Güldane Gün tarafından verilen eğitimde seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar, sandık kurulu üyelerin görevleri gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Gün, seçim sandığında görevli memurların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Kullanılacak zarflar muhakkak mühürlü olacak. Seyyar sandıkta daha önceden yatağa bağlı olduğunu gösterir raporu olan ve bize müracaat eden vatandaşlarımız oy kullanacak. Amacımız huzur içinde, olumsuzluk olmadan seçim sürecini bitirmek." dedi.







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