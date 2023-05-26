Samsun'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Hayati U. (37) idaresindeki 55 UG 616 plakalı tır, yeşil ışık yanmasının ardından hareket etti.

Tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkay Kahraman'a (47) çarptı.



Tırın altında kalarak sürüklenen ve ağır yaralanan Kahraman, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kahraman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.