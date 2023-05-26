Bafra ilçesinin yöresel lezzetler tanıtıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Bafra ilçesinin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla stant açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Bafra Belediyesi, ilçenin yöresel lezzetleri nokul, Bafra pidesi, kaymaklı lokum ve Bafra dondurmasını tanıttı.



Ziyaretçiler, tadım yaparak yöresel lezzetleri tanıma şansı elde etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Bafra Belediyesine ait standa uğrayarak yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da katkılarından dolayı Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür etti.

Kılıç, "Bafra'mız yöresel lezzetleriyle her kesimin damak zevkine hitap ediyor. Nokul, pide, kaymaklı lokum ve dondurmamızla kendimizi tescillediğimizi düşünüyorum. Türk mutfağımızın giderek zenginleştiğini görmek bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Bu lezzetlerin bilinmesinde ise bu tarz programları önemsiyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.







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