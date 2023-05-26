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CHP Grup Başkanvekili Altay Samsun'da konuştu:

AA

CHP Grup Başkanvekili Altay Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Herkes şunu iyi bilsin ki Türk askerine, bu devletin polisine kurşun sıkan, bombalı tuzak döşeyen bütün teröristlerin kökünü kazımak Millet İttifakı'nın asli görevidir." dedi.

Partisinin Vezirköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşan Altay, Vezirköprü'nün Türkiye'nin en köklü ilçelerden biri olduğunu söyledi.

İlçeye 15 yıl önce de geldiğini, halen o zamanki sorunların yaşandığını dile getiren Altay, iktidarları döneminde bu sorunları çözeceklerini anlattı.

Altay, "Ata İttifakı ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için anlaştıklarını" dile getirerek, "Devleti bir otobüs gibi düşünün. 85 milyon içerisinde bir şoförü ve anahtarı var. 14 Mayıs seçimlerinde vatandaş dedi ki, 'Tayyip Bey sen anahtarı ver, sen bu arabayı iyi kullanmıyorsun.' Şimdi anahtar vatandaşta. Halkımız Tayyip Bey'e yüzde 49, Kemal Bey'e yüzde 45 oy verdi ama 6 puanı Ata İttifakı'nda tutuyor. Şimdi Ata İttifakı ile Millet İttifakı birleşti. Ümit Özdağ ile Kemal Bey el ele verdi. Ata İttifakı'ndaki emanet oylar, şimdi Millet İttifakı'nda inşallah birleşecek." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü'nün bir tarım ilçesi olduğunu belirten Altay, şöyle devam etti:

"Çiftçilerimize söz verdik. Tarım kredi borçlarını sileceğiz. Çiftçimize kırmızı mazot vereceğiz. Bu ucuz mazotla çiftçimiz KDV ödemeyecek, üretimi destekleyeceğiz. Ülke başka türlü kalkınmaz. Pirinci, samanı, pamuğu ithal alıyoruz. Çiftçinin maliyetleri o kadar arttı ki ektiği zaman zarar edecek duruma geldi. Çiftçimize gübre, mazot, ilaç, tohum ve yem desteği vereceğiz. Türkiye'nin her yerinde üretim azalırken iki ilçede üretim arttı. Bunlardan birisi Silivri, diğeri Çatalca'dır. Peki neden? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu ilçelerdeki köylülerimize tarım ayağa kalksın diye ücretsiz mazot, gübre ve tohum dağıtıyor. Biz bunu 81 vilayette yaparak milletimizin belini doğrultacağız."

Terör konusunda da açıklamalarda bulunan Altay, "Herkes şunu iyi bilsin ki Türk askerine, bu devletin polisine kurşun sıkan, bombalı tuzak döşeyen bütün teröristlerin kökünü kazımak Millet İttifakı'nın asli görevidir." dedi.

Ziyarette CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ile eski milletvekilleri de bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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