AK Parti'li Karaaslan Samsun'da konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, her bir oyun ülkenin geleceği için atılacak yeni bir adım olduğunu belirterek, "Bu bilinçle ve sorumluluk duygusuyla milletimizin sandığa giderek bugüne kadar her seçimde olduğu gibi yine en güçlü şekilde desteğiyle yanımızda duracağına, Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek güven ve istikrarın devamı için iradesini sandığa yansıtacağına inanıyoruz." dedi.

Karaaslan, Samsun'da Canik, Tekkeköy ve 19 Mayıs ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'de 21 yıldır eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden sosyal politikalara, adaletten güvenliğe kadar her alanda tarihi atılımlar yaptıklarını vurgulayan Karaaslan, Türkiye'yi bir üst lige taşıdıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye olarak karşılarına çıkan sıkıntıları, tüm engel ve badireleri aştıklarının altını çizen Karaaslan, "Bugün daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin önüne büyük hedefler koyduk ve bu hedeflere ulaşmamızı sağlayacak stratejilerimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, Büyük Türkiye Zaferi'ne doğru adım adım ilerliyoruz." diye konuştu.

Demokrasilerde sandığın önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin iradesine, irfanına ve ferasetine sonuna kadar güveniyoruz. Her bir oy, ülkemizin geleceği için atılacak yeni bir adım demektir. Bu bilinçle ve sorumluluk duygusuyla milletimizin sandığa giderek bugüne kadar her seçimde olduğu gibi yine en güçlü şekilde desteğiyle yanımızda duracağına, Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek güven ve istikrarın devamı için iradesini sandığa yansıtacağına inanıyoruz. Milletimiz sözünü sandıkta söyleyecek, kararını verecek ve 5 yıl daha ülkeyi kimin yöneteceğiyle ilgili iradesini beyan edecektir. Söz de karar da milletimizindir."

Karaaslan, 28 Mayıs ile başlayacak dönemin "Türkiye'nin şahlanış dönemi" olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim, terörle kol kola yürüyenlerle terörü bitirme kararlılığında olanlar arasında, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerle Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa etme iradesi gösterenler arasında geçecektir. İnanıyorum ki milletimiz kararını, ülkemize kazandırılan eser ve hizmetler ile istikrarın devamından, her alanda daha güçlü bir Türkiye hedefini koyarak yola devam edenlerden, umudunu yurt dışına bağlayanlardan değil ülkemizin, mazlum coğrafyanın ve insanlığın umudu haline gelen Recep Tayyip Erdoğan'dan yana verecektir. Aziz milletimizi ve Samsunlu hemşehrilerimizi 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda tarihi sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye davet ediyorum."





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