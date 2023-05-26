Bocce Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri Alaçam'da yapıldı

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Programı'nda yer alan Bocce Anadolu Yıldızlar Ligi İl Seçmeleri, Alaçam'da gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait bocce sahasında yapılan seçmelere 2009, 2010 ve 2011 doğumlu 50 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucunda yıldız kızlarda Edanur Kır birinci, Yağmur Tosun ikinci, Cemre Su Yıldız üçüncü, Zeynep Çalışkan da dördünü oldu. Yıldız erkeklerde ise Yusuf Samet Alkan birinci, Efe Ergün ikinci, Muhammet Yusuf Şen üçüncü, Umut Gayıp da dördüncülüğü elde etti.



Müsabakalarda dereceye giren sporcular, temmuz ayında Zonguldak'ta yapılacak grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.



Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Taha Akyıldız ve görevli hakemler tarafından verildi.





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