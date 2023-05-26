Orta Karadeniz bölgesi Suudi Arabistan ve Kuveyt acentelerine tanıtılacak

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SAMSUN (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle Körfez ülkelerinden seyahat acentesi temsilcilerine yönelik tanıtım programı düzenlenecek.



OKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Samsun ve Amasya'nın doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelere Orta Karadeniz'in tanıtılacağı aktarıldı.

Orta Karadeniz bölgesinin nihai bir turizm destinasyonu haline getirilmesi amacıyla OKA'nın 2010'dan itibaren gerek turizm altyapısı gerekse turizm işletmelerinin modernizasyonu amacıyla desteklediği onlarca proje ile yüz milyonlarca liralık yatırımın hayata geçmesine imkan sağladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli insan kaynağı temininden altyapının iyileştirilmesine kadar turizm sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgemizin turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok fuarda yer almış ve turizm acentelerine yönelik tanıtım turları düzenlemiştir. 1-4 Haziran tarihlerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının koordinasyonunda gerçekleştirilecek tanıtım turuna Suudi Arabistan'ın en büyük turizm acentelerinden 12 firmanın üst düzey yetkilileri ve Kuveyt'in en büyük turizm acentelerinden 5 firma temsilcisi bölgeye gelecek. Tanıtım programı kapsamında Samsun ve Amasya'nın doğal ve kültürel turizm değerleri tanıtılacak."

Açıklamada, Orta Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren oteller ve turizm acentelerinin Suudi Arabistan ve Kuveyt acenteleri arasında ikili görüşmeler yapacağı, iş bağlantıları kuracağı kaydedildi.





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