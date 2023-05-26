Samsun’da 15 ayrı suçtan aranan hükümlü operasyonla yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
19 Mayıs ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmada, 15 ayrı suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan U.Ş’nin (43) İstiklal Mahallesi’ndeki prefabrik evde kaldığı tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eve düzenlenen operasyonla U.Ş. yakalandı.
Evdeki aramada, 219 fişek, biri kurusıkıdan çevirme 2 tabanca, çok sayıda silah parçası, 2 tüfek, 5 gram sentetik uyuşturucu, 5 güvenlik kamerası ile kamera kayıt cihazının yanı sıra ve 12 bin 315 lira ele geçirildi.
U.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.