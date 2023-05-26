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AK Parti'li Karaaslan, "5. Yılında Samsun Üniversitesi" programında konuştu:

AA

AK Parti'li Karaaslan, "5. Yılında Samsun Üniversitesi" programında konuştu:

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Kavganın hakim olduğu, ötekileştirmelerin olduğu üniversitelerimizden bugün Türkiye'nin dört bir yanında 209 üniversitemizle birlikte fikir özgürlüğünün, görüş özgürlüğünün, bilimin, sanatın, eğitimin, akademik araştırmaların hakim olduğu hakikaten duvarsız yıllar yaşıyoruz." dedi.

Samsun Üniversitesinin (SÜ) kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "5. Yılında Samsun Üniversitesi" programında konuşan Karaaslan, üniversitenin bünyesinde Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin bulunduğunu hatırlattı.

Özdemir Bayraktar'ın hayal ettiği, kurduğu, gerçeğe dönüştürdüğü, evlatlarına ve nice evlatlara emanet ettiği bir hikayenin olduğunu belirten Karaaslan, "Dolayısıyla bu hikayenin de Samsun Üniversite'mizde hayat bulmuş olması, buradan yetişecek nice nesillere ilham verecek olması ve umut ediyorum ki bu nesillere vermiş olduğu ilhamla birlikte ülkemizin kalkınma serüvenine ciddi katkı sağlayacak olması da ayrıca çok değerli." diye konuştu.

Yakın geçmişte, üniversitelere duvarlar örüldüğünü, bir kısım insanların duvar içerisinde, bir kısmının ise dışarıda bırakıldığını anlatan Karaaslan, şunları söyledi:

"Kavganın hakim olduğu, ötekileştirmelerin olduğu üniversitelerimizden bugün Türkiye'nin dört bir yanında 209 üniversitemizle birlikte fikir özgürlüğünün, görüş özgürlüğünün, bilimin, sanatın, eğitimin, akademik araştırmaların hakim olduğu hakikaten duvarsız yıllar yaşıyoruz. Dolayısıyla kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de çok yaygın bir anlayışın hakim olduğunu gördükten sonra bir kez daha mutluluk duyuyorum. Adını Türkiye Yüzyılı koyduğumuz bu yeni süreçte tüm kazanımların arttığı yeni hedeflerin ve hayallerin hayat bulduğu, hepimizin belki siyaseten farklı görüşlerimiz, hayata bakış açılarımızdaki farklılıklar olsa da aslında büyük ve güçlü Türkiye ortaklığında bulunduğu bir zaman dilimini işaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'mizin 100. yılı."

Karaaslan, Kızılelma, Togg, TCG Anadolu ile Karadeniz doğal gazından çok bahsettiklerini, oralarda görev yapan 10 binlerce genç mühendisten biraz az bahsettiklerini, o gençlerin, o nesillerin, o ufukların yetişmesine emek veren, katkı veren, gönül veren hocalara gönülden teşekkür ettiğini belirtti.

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da üniversitede "duvarsız üniversite" kavramını hayata geçirdiklerini kaydetti.

Aydın, üniversitenin 18 Mayıs 2018'de kurulduğundan bu yana başarıları ve mesuliyetlerini yeniden hatırladıklarını, eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanında öncü olmak için yeni yollar aradıklarını dile getirdi.

Okulun tanıtımının yapıldığı programda, üniversitenin kurulmasında emeği geçenlere plaket takdim edildi. Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kent protokolü, üniversitenin akademisyenleri, personeli ve davetliler katıldı.

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