Samsun'da binanın 3. katından düşen genç ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde binanın 3'üncü katından düşen genç ağır yaralandı.

Emirefendi Mahallesi Defne Sokak’taki binada ikamet eden Alperen K. (24), 4 katlı binanın 3'üncü katının balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Alperen K’nin düştüğünü gören ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Bafra'daki özel hastaneye kaldırılan Alperen K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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