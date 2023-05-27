Ladik HEM direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu düzenledi

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SAMSUN (AA) - Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu düzenlendi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, trafik eğitiminin tüm sürücüler için gerekli olduğunu söyledi.

Her yıl binlerce insanın kazalarda yaşamını yitirdiğine işaret eden Ayyıldız, bu kapsamda 200 saatlik 10 farklı modülden oluşan motorlu taşıt sürücüleri direksiyon eğitimi öğreticiliği kursu açtıklarını söyledi.

Ders olarak eğitimlerin haricinde sınav güzergahında uygulamalı alan eğitimi de verdiklerini belirten Ayyıldız, katılan ve başarıyla tamamlayan 26 kursiyerin kurs bitirme belgesi almaya hak kazandıklarını dile getirdi.

Ayyıldız, verilen bu belge ile kursiyerlerin motorlu taşıt sürücü kurslarında direksiyon eğiticisi olarak görev alabileceklerini kaydetti.

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