Ladik'te Akdağ MTAL tarafından "Akdağ Fest" sergisi düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından "Akdağ Fest" sergisi gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin yaptıkları eserlerle katıldığı sergi Belediye Sergi Salonu'nda düzenlendi.



Akdağ MTAL Müdürü Ümit Artegin, Akdağ Fest'i bilim ve teknoloji alanındaki kardeş okulları Kavak Yaşar Doğu MTAL, Havza MTAL'in desteğiyle açtıklarını söyledi.



Akdağ Fest'in geleceğe dönük umutlarını artırdığını vurgulayan Artegin, "Sergide akıllı tahta enerji tasarrufu, telefondan elektrikli ev eşyalılarını kontrol etme, Samsunlu mario oyun yazılımı gibi birçok proje vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Ayrıca Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılan bilgisayarda dosya kitleme projesi ile akıllı baston tehlikelerde uyarı veren engelliler projeleri de sergiye çıktı." dedi.

Sergiyi Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Cengiz Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile öğrenciler ve davetliler gezdi.



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