Yakakent 100. Yıl İlkokulunda 4 bin 355 kilogram atık toplandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulanan "Geri Dönüşen Şehir Samsun" projesi kapsamında Yakakent 100. Yıl İlkokulunca 4 bin 355 kilogram atık toplandı.



"Geri Dönüşen Şehir Samsun" ile "Sıfır Atık" projeleri kapsamında atık plastik, kağıt ve pillerin toplanmasıyla farkındalık oluşturulması hedeflendi.



Yakakent 100. Yıl İlkokulunda öğrenci ve velilerin getirdikleri atık malzemeler, geri dönüştürülüp ekonomiye kazandırılmaları amacıyla kullanılıyor.



Okulda projeler kapsamında 4 bin 355 kilogram atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.









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