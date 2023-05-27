Havza'da 4 mahallede afat kurbanı kesildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesine bağlı Çiftlik, Gidirli, Dereköy ve Karahalil mahallelerinde afetlerden korunmak amacıyla "afat kurbanı" kesildi.

Programlara MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra Ülkü Ocakları Samsun Şube Başkanı Gökhan Yaşar ile vatandaşlar katıldı.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Özdemir, Allah'tan kesilen kurbanların kabul olmasını dileğinde bulunarak, "Rabb'im, bol bereketli ve kazasız bir tarım sezonu versin." dedi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yıldırım da her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini anlatarak, "Atalarımızdan gelen geleneği yaşatmak, birlik ve beraberliğimizin devamı için bu etkinliği her yıl gerçekleştirmekteyiz." ifadesini kullandı.





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