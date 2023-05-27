Samsun'da "Karadeniz Yerel Eylem Grubu Dernekleri Çalıştayı" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, "Karadeniz Yerel Eylem Grubu Dernekleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.



19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışındaki konuşmasında, çalıştayın hayırlı olmasını temenni ederek, başta Ondokuz Mayıs Yerel Eylem Grubu Derneği (OMYEGDER) olmak üzere ve tüm yerel eylem grubu derneklerine başarılar diledi.



19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da OMYEGDER'in bu tarz organizasyonlarla LEADER yaklaşımına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.



OMYEGDER Başkanı Tolga Erel ise çalıştay hakkında bilgi verdi.



Çalıştayda OMYEGDER tarafından 19 Mayıs ilçesinde markalaşması için çalışma yapılan 19 Mayıs salepi, Engiz çileği, manda yoğurdu gibi yöresel ürünlerde ikram edildi, Civelek ve Osman Topaloğlu, ilçenin önemli ürünlerinden kesme çiçek gül verdi.



Çalıştayın ikinci bölümünde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) merkez koordinatörleri, Karadeniz Il koordinatörleri, birim amiri ve uzmanları ile yerel eylem grubu dernekleri yönetim kurulu üyeleri, müdür ve uzmanlarının sorunlar başlıklı grup çalışmasıyla sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.



Tüm katılımcıların ortak görüşüyle hazırlanan sonuç raporunun oluşturulmasıyla çalıştay sona erdi.

Çalıştaya TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ile Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu ve Samsun illerinde faaliyetler yürüten 23 yerel eylem grubu derneğinin üyeleri ve ilgililer katıldı.

OMYEGDER Başkanı Erel ile başkan yardımcısı Turgay Rizeli, çalıştaya katılanlara teşekkür etti.





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