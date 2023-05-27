Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlkadım Polis Merkezi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen K.D'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 320 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Şüphelinin üst aramasında da 6 uyuşturucu içerikli hap ve 1,64 gram sentetik kannobinoid bulundu. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 770 liraya da el kondu.

Gözaltına alınan K.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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