"Saraydan Kız Kaçırma" operası Samsun'da sahneledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) sanatçıları, "Saraydan Kız Kaçırma" operasını seyirciyle buluşturdu.

SAMDOB, Türk-Osmanlı kültürünün etkisiyle oluşan ve 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'yı etkisi altına alan "Turquerie" akımının en güzel müzikal örneklerden olan "Saraydan Kız Kaçırma" operasını, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye koydu.

Ünlü besteci Mozart'a ait operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

Orkestra şefliğini Patrick David Murray'in üstlendiği operanın sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzasını taşıyor.

Koroyu şef Raushan Baigulakova'nın yönettiği eserin ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz yaptı. SAMDOB orkestrası ve korosunun yer aldığı eserin başkemancılığını Didem Tepe üstlendi.

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