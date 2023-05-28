Samsun'da kına gecesinde havaya ateş açılması sonucu müzisyen yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu, müzisyen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demiraslan Mahallesi'nde açık alanda yapılan kına gecesinde org çalan Kenan Kurnaz'ın sol bacağına, davetliler arasında havaya açılan ateş sonucu mermi isabet etti.

Yaralanan Kurnaz, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havaya ateş açtığı belirlenen S.Y, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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