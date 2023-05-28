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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da sandığa gelinliğiyle gelen seçmen oy kullandı

AA

Samsun'da sandığa gelinliğiyle gelen seçmen oy kullandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda gelinliğiyle sandık başına gelen seçmen oy kullandı.

Beyzanur Karabacak (23), Liman Mahallesi'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'na gelinliğiyle geldi.

Karabacak, 1049 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinlikle oy kullanmaya geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bugün nikahı olduğunu, temmuzda düğünlerinin olacağını, nikahtan çıkarak oy kullanmaya geldiğini belirten Karabacak, seçimin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Erhan Karabacak ise gazetecilere eşi ile farklı sandıklarda oy kullandıklarını belirterek, "Seçim şimdiden vatana millete hayırlı olsun." dedi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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