SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Samsun Adalet Sarayı İsa Fidan Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, İl Seçim Kurulu Başkanı Ayşegül Şahin Ünlü, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu'ya mazbatalarını verdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise seçim kurulu üyelerine ve milletvekillerine çiçek takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Karaaslan, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ve tarihi süreçlerden geçtiğini söyledi.

Milletin AK Parti ve Cumhur İttifakı'na çok yüksek bir teveccühle 323 milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil etme görevini verdiğini belirten Karaaslan, "14 Mayıs'ın ardından seçimin ikinci tura taşınmasıyla birlikte dün 28 Mayıs 2023 tarihini, tarihe de geçecek bu önemli günü hepimiz yaşadık. Coşkusunu yaşadık. Öncelikle tüm milletimize teşekkür etmek istiyorum. Milli iradenin sandığa yansıması noktasında vermiş oldukları destek için göstermiş oldukları tavır için. Gerçekten Türkiye demokrasisi çok ağır bedeller ödemiş ama her zaman demokrasiye onun kazanımlarına sahip çıkmıştır. Bu kez de demokratik bir olgunluk içinde seçim yüksek bir katılımla gerçekleşti. Sonucu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya tarihinde görülmeyecek teveccühle birlikte, destekle birlikte, yeniden seçilmesiyle neticelendi." dedi.

Her zaman "büyük Türkiye zaferi' dediklerini dile getiren Karaaslan, ülke adına "Türkiye Yüzyılı" dedikleri yeni bir süreç başladığını kaydetti.

Milletle birlikte "Türkiye Yüzyılı"na girdiklerin aktaran Karaaslan, "Artık her birimizin hayatına yansıyan çok önemli gelişmelerin peşi sıra yaşanacağı, ülkemizin hem uluslararası alanda hem ulusal alanda çok büyük başarılara imza atacağı bir dönem bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tecrübesi, deneyimi aslında dünyanın en deneyimli lideri olması hepimiz için de önümüzdeki dönemde çok büyük bir şansı ifade edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansına da teşekkür eden Karaaslan, "Gerçekten bizim gururumuz, gurur kaynağımız. Hem ulusal habercilik anlamında hem içeride yaşanan bütün gelişmelerin dış dünyayla paylaşılması anlamında, tabii bu haberlerin güvenilir olması, kaynaklarının güvenilir olması anlamında da Anadolu Ajansı ülkemizin en önemli marka değerlerinden biri. Ben sahada çok gayretli çalıştıklarına şahit oldum. Anadolu Ajansı ekibini de gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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