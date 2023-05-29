Samsun'da refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un merkez Atakum ilçesinde refüje çarpan personel servisindeki 9 kişi yaralandı.

Barış Y'nin kullandığı 55 C 0980 plakalı telefon firmasına ait personel servisi, Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Kübra E, Emre B, Mert Ö, Betül E, Selahattin T, Emre Ü, Muhammed Ali K. ile Ethem E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastane ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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