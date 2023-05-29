Havza'da danelik mısır kurutma tesisi kuruluyor

SAMSUN (AA) - Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekli proje kapsamında ilçede danelik mısır kurutma tesisi kurulması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Genç, yaptığı açıklamada, 1 milyon 500 bin lira değerinde "Danelik Mısır Kurutma Tesisi Kurulması" projesinin bir süre önce DOKAP ile atılan imzalar ile hayata geçirildiğini ve tesisi kurmak için çalışmalara başlandığını belirtti.



Mısır kurutma makinesinin alım işleminin tamamlandığını aktaran Genç, "İnşallah kısa süre içinde ilçemizde tesis binamızın inşasını tamamlayarak 2 ay gibi bir sürede hasat zamanı tesisimizi işler vaziyete geçireceğiz." dedi.

Projenin ve kurulacak tesisin asıl amacının bölgede danelik mısır ekim alanını ve çiftçilerin gelirini artırmak olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:



"Mısır ülke ekonomimiz için önemli bir ürün ve depolanması için uygun nem oranına sahip olması gerekiyor. Bölgemizde danelik mısır hasat sonrası yaklaşık yüzde 25 oranında rutubete sahip oluyor. Mısırın depolanması için ürünün yüzde 15-16 rutubet oranında olması gerekiyor. Kuracağımız kurutuma tesisi ile danelik mısırın depolanmasını sağlayacağız. Mısır gıda ve yem sanayinde kullanılan bir ürün ve ülkemizde rekoltesi düşük. Hayata geçirdiğimiz proje ile hem bu oranı yükseltmek hem de bölge ve ülke ekonomimize katkı sunmayı hedefledik. İnşallah bundan sonraki hedefimiz mısır flake tesisi kurmak. Projemizin hayata geçirilmesinde yoğun emeği olan başta Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çayır ve Mera Şube Müdürü Namık Akgül, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bölge çiftçimize olan hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."

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