Samsun’daki silahlı saldırının teslim olan şüphelisi adli kontrol şartıyla salıverildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve adliyeye giderek teslim olan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaka Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında 22 Mayıs'ta yaşanan silahlı kavgada M.B. (41) ve K.G. (42) yaralanmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin ilçe merkezinde yakaladığı B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında aranan şüpheli S.K. adliyeye giderek teslim oldu. Savcılık işlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.



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