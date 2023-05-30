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Samsun'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

AA

Samsun'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Bolat (47) yönetimindeki 57 AU 856 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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