Samsun'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Mehmet Bolat (47) yönetimindeki 57 AU 856 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu İshaklı Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak bariyere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.







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