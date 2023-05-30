Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bekiroğlu Mahallesi'nde Ç.K. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile İ.B'nin (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü İ.B. ile motosikletteki G.B. yaralandı.

Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.