Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Havza Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursu mezuniyet programı düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğretim programının 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulandığını ve bu yıl 10. yılı olduğunu belirtti.



Alıcı, "İlçemizde bugüne kadar bu yıl mezun olan 56 çocuğumuz ile yaklaşık 380 çocuğumuz kurslarımızdan mezun oldu. 4-6 yaş grubu Kur'an kursularımız bizler için önemli. Bu yaşlarda alınan eğitim kalıcı oluyor. Mezun olan yavrularımıza sağlıklı, uzun ve Kur'an yolunda bir hayat dilerim." dedi.

Konuşmanın ardından, Müftü İlyas Akyazı Kuran Kursu öğrencileri tarafından şiir, ilahiler okundu ve oyunlar sahnelendi.

Programın sonunda mezun olan çocuklara hediye takdim edildi.

- Alaçam'da İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlandı

Alaçam ilçesinde, İstanbul'un fethinin 570. yılı nedeniyle Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından program düzenlendi.



Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki programda, açılış konuşmasını okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necla Elibol yaptı.



Kur'an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu programın sonunda hafta boyunca yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.



Etkinliğe, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, kurum amirleri ve veliler katıldı.



- Salıpazarı'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi

Salıpazarı ilçesinde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Bereket İlkokulu ve Bereket Ortaokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.



Polis ekipleri, proje kapsamında öğrencilere temel trafik kurallarını anlattı.

Trafik Dedektifleri Projesi ile 3 -17 yaşındaki çocuklarda trafik kurallarına uyma bilincini geliştirmek Türkiye geneli kazalarda meydana gelen çocuk ölümlerinin önüne geçebilmek ve çocukların aileler üzerindeki etkisini kullanarak yetişkinlerin de trafik kurallarına uymalarını sağlamak amaçlanıyor.

- Samsunspor şampiyonluk kupasını Terme'ye götürdü

Yılport Samsunspor Kulübü, şampiyonluk kupasını Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'a götürdü.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yılport Samsunspor Kulübü Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır yanlarında getirdikleri şampiyonluk kupası ile Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Şampiyonluk kupasını Termeli taraftarlarla buluşturulduğunu belirten Kılıç, "Samsunspor'umuzun şampiyonluk kupası Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'mızda taraftarlarla buluştu. Hemşehrilerimize ve bizlere şampiyonluk heyecanı yaşatan Samsunspor yönetimine ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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