Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen selin ardından hasar tespiti amacıyla çalışma gerçekleştiriliyor.

DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Serdar Güzel, Vezirköprü Kaymakamı Halid Yıldız ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya, selden etkilenen Esentepe, Çakırtaş ve Çal mahallelerinde incelemede bulundu.

Çakırtaş Mahallesi'nde sel sularına kapılan ve içinde kimsenin bulunmadığı otomobile ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta hurdaya dönmüş halde ulaşıldı.

Yıldız, incelemenin ardından gazetecilere, DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi ekipleriyle selden zarar gören bölgelerde inceleme yaptıklarını söyledi.

Kuruçay Çayı'nda tahliye kanalları açtıklarını belirten Yıldız, "Çakırtaş ve Çal mahallelerimizde dere temizliği yapıyoruz. İnkaya Mahallemizde bir aracımız çalışıyor. Tedbir almaya devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarına başladık. Sel nedeniyle iş yerlerinde, konutlarında zarara uğrayan vatandaşlarımızın Vezirköprü Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunmaları gerekiyor. Tarımsal zaiyatta ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmekte. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede sele neden olmuş, ekili alanların yanı sıra köprü ve menfezler zarar görmüştü.



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