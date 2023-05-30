Özel çocukların anneleri OMÜ'de doğaçlama müzik yaptı

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) "Annem için Müzik" adlı proje kapsamında özel çocukları olan anneler doğaçlama müzik yaptı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Sosyal Hizmet Odaklı Müzik Etkinlikleri Projesi ve Özel Gereksinimli Çocukların Annelerine Yönelik Rekreasyonel Müzik Uygulamaları" adlı projede, öğretim üyeleri Beril Tekeli Yiğit, Senem Gürkan, Emin Ersöz Yiğit, öğretim görevlisi Oğuz Yılmaz, araştırma görevlisi Baran Gülüm ve yüksek lisans öğrencisi Buse Nur Dağcı görev aldı.

Orff-Schulwerk eğitmeni ve bağımsız müzik eğitmeni Duygu Şendurur, projeye katılan annelere etkinlik sundu.

Her bir bireyin müziğe aktif katılım hakkı olduğunu ve insanların müziksel yaşamda yalnızca dinleyici rolüne sahip olmadıklarını belirten Şendurur, "Orff-Schulwerk yaklaşımı ile mesleki müzik eğitiminden bağımsız olarak özel gereksinimli çocukların annelerinin müziğe erişimine önem veriyoruz. Müzik eğitimindeki uzmanlığı ve tutkusuyla herkesi müzikal keşiflere davet ederek gelecekte düzenlenecek olan benzer etkinliklerde müzikseverlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Proje etkinliği kapsamında anneler, enstrümanları deneyimledi, çeşitli ritimler ve melodilerle doğaçlama müzik yaptı.









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