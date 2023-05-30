Samsun'da "Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor" resim sergisi açıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği atölye çalışmasıyla ortaya çıkan eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilendi.



"Eğitimin Gücü Sanatla Buluşuyor" adlı karma sergide, 65 öğrencinin yağlı boya, sulu boya, guaj, kara kalem ve pastel boya teknikleri ile yaptığı 265 çalışma yer aldı.



Okul Müdürü İlyas Gülünay, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerinin bir yıl boyunca ortaya çıkarttığı başarılı eserleri beğeniye sunduklarını belirtti.



Sergide Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk resim köşesi de oluşturuldu.



Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Celalettin Sula, Kenan Arslan ile öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak.





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