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SAMSUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un şampiyonluk kupası, Ladik'te sergilendi.

Şirinler Ladik temsilcisi Yasin Tulum ve taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan kupa, elden ele dolaştırıldı.

Tulum, Samsunspor'u sezon boyunca destekleyen Ladikli gençlerle aynı sevinci yaşamak için kupayı ilçeye getirdiklerini belirterek, "Samsunspor yönetimine teşekkür ediyorum. Süper Lig'de kalıcı olarak daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.









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