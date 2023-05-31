Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursuna giden çocuklar için 10'uncu yıl etkinlikleri düzenlendi.

Terme Müftülüğü Ahmet Bey Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş çocuklar için düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Ömer Ergül, din eğitiminin ailede başladığını, sonra okulda devam ettiğini söyledi.



Ergül, "0-6 yaş aralığı, çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimin temellerinin atıldığı dönemdir. Kurslarda temel dini bilgilerin yanında milli birlik ve beraberlik bilinci ile manevi değerler de öğretiliyor. Çocukken öğrenilen ilim taşa yazmak, yaşlıyken öğrenilen ilim suya yazmak gibidir." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Seyrekli, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muammer Yiğit ile veliler ve öğrenciler katıldı.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Havza ve Alaçam'da kutlandı

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olmayı garantileyen Galatasaray taraftarları Havza'da şampiyonluğu kutladı.

Sezonun bitmesine iki hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray taraftarları ilçede takım bayrakları ve formaları ile Mehmetçik Meydanı'nda toplandı.



Taraftarlar, Galatasaray marşları, şarkıları eşliğinde meşaleler yaktı. Yakılan meşaleler ile Mehmetçik Meydanı sarı kırmızı oldu.

Öte yandan bir grup taraftar da ilçede şampiyonluğu düzenledikleri konvoy ile kutladılar.

Alaçam ilçesinde de sarı kırmızı taraftarlar büyük coşku yaşadı.



Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı kırmızılı taraftarlar Bafra Caddesi'nden Geyikkoşan'a kadar konvoy düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar renkli görüntüler oluşturarak şampiyonluğu kutladı.





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