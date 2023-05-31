Samsun'da ikamet kapısına zulalanmış 552 uyuşturucu hap ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir ikametin kapısına zulalanmış 552 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kuşçulu Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ikametin demir kapısına menteşeli düzenek yapılarak zulalanmış 552 kapsül sentetik ecza hapı buldu.



Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi M.A, jandarmaya götürüldü.

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