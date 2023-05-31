Ladik'te kapalı pazar yeri hizmete açıldı

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SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesince yaptırılan kapalı pazar yeri hizmete açıldı.



Bahşi Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alanda 1875 metrekare alana çelik konstrüksiyondan yapılan pazar yerinde inceleme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, ilçenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirtti.



Eren, "Pazar yerimizi dualarla açtık. Dışarıda yağmur yağıyor ve vatandaşlarımız ıslanmadan pazar ihtiyaçlarını gideriyorlar. Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel rahatsız olduğu için katılamadı ama resmi açılışında inşallah hep beraber olacağız." dedi.

Vatandaşlar da yeni pazar yerinde ıslanmadan alışveriş yapabildiklerini için memnun olduklarını ifade etti.





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