Samsun'da iş yerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 309 sentetik ecza hapı ile 55 gram kubar esrar ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Gülsan Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanına operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 309 sentetik ecza hapı, 55 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

İş yeri sahibi Y.İ. gözaltına alındı.

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