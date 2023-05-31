Samsun'da "Vatan Sevgisi ve Kurtuluş" temalı yarışma düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da "Bolidzade Yunus Efendi" anısına "Milli Mücadele Kahramanlarına Mektup" ve "Vatan Sevgisi ve Kurtuluş" konulu resim, şiir ve mektup yarışması yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolidoğlu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni İlkadım Kaymakamlığında gerçekleştirildi.

Bolidoğlu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Ahmet Ali Bulut, yaptığı konuşmada, Bolidzade Yunus Efendi'nin kendisinin dedesi olduğunu ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Yunus Efendi'nin Of'ta doğduğunu ve memleketinde Ruslarla mücadele ettiğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Atatürk, Milli Mücadele'yi başlattığında Yunus Efendi, 'Of Kuvvayı Milliye' üyeleri tarafından ittifakla murahhas seçildi ve Trabzon’u temsil etmek üzere diğer il delegeleriyle birlikte Erzurum Kongresi’ne katılmıştır. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği destekle hem milletimizin hem de ailemizin gönlünde müstesna yerini almıştır. 1936 yılında vefat eden Bolidzade Yunus Efendi’yi rahmet ve minnetle anıyoruz. Yarışmaya eserleriyle destek veren, geleceğe umutla bakmamızın vesileleri sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve öğretmenlerimize, başından sonuna kadar yarışma ile yakından ilgilenen İlçe Milli Eğitim Müdürü ve riyasetlerinde gerçekleştirilen yarışmaya destekleri için Kaymakam Beye, şahsım ve vakfımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Düzenlenen yarışmalarda "Vatan Sevgisi ve Kurtuluş" temalı resim kategorisinde Maarif İlkokulu öğrencisi Davut Bera Aydın, mektup kategorisinde Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencisi Buğlem Pişirir, şiir kategorisinde ise İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Nur Lina birinci oldu.

Programa, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Bolidoğlu Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı üyeleri, dereceye giren öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı.

















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