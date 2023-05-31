Bafra'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.



Hacınabi Mahallesi Emirefendi Sokak'ta 6 katlı apartmanın 4'üncü katında S.K'ya ait dairede yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, ambulans ve acil doğal gaz ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, aynı daireden çıkan havalandırma boşluğuna bakan diğer dairelerin pencereleri ile çatı katı yangında hasar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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